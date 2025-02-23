В Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2. По данным ГУВД Чуйской области, мальчик 2008 года рождения совершил суицид.

Уточняется, что 16 февраля в милицию поступил звонок с сообщением, что в доме по улице Кара-Сууйской повесился парень.

В ходе доследственной проверки установлено, что ученик школы № 2 учился на отлично, участвовал в олимпиадах. Но после смерти дедушки поведение несовершеннолетнего стало меняться. В тот день примерно в 11.00 он совершил суицид, повесившись в спальне своего дома. На теле не обнаружено признаков насильственных действий и повреждений. Проверка продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в спортзале Барскоонской сельской школы повесилась 17-летняя ученица.