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Происшествия

Семь рабочих погибло при обрушении шахты в Казахстане

Семь рабочих погибло при обрушении шахты в Казахстане. Трагедия произошла накануне в Улытау на руднике «Жомарт». Об этом сообщает холдинг «Казахмыс».

Уточняется, что на руднике произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. Из-за обрыва кабелей связи с рабочими не было.

В МЧС Казахстана подтвердили информацию. Сотрудники ведомства проводят аварийно-спасательные работы.

На место происшествия направлены силы и средства ДЧС области Улытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологи, работки центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана, — сообщили в МЧС.

Сегодня рано утром в холдинге сообщили, что, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников «Казахмыса». Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Создана специальная государственная комиссия для расследования трагедии.

Аварийно-спасательные службы обнаружили тела шести работников без признаков жизни. Поисковые работы седьмого работника продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320249/
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