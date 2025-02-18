Пожар в чайхане в Усть-Луге: число пострадавших кыргызстанцев увеличилось

Министерство иностранных дел сообщило об увеличении числа пострадавших кыргызстанцев при пожаре в кафе в поселке Усть-Луга Ленинградской области (Россия).

По данным внешнеполитического ведомства КР, произошло возгорание в частном кафе, в результате которого пять граждан Кыргызстана получили ожоги разной степени.

Двое из них 17 февраля перевезены в Ленинградскую областную больницу для обследования, трем гражданам оказана медицинская помощь в Гатчинской больнице области и они отпущены на амбулаторное лечение.

Генеральное консульство держит данный вопрос на контроле.

Ранее сообщалось, что всего пострадали шесть человек: трое из них — граждане Кыргызстана. Все были госпитализированы с ожоговым шоком и ожогами 32-50 процентов поверхности лица, тела и верхних дыхательных путей.

СК России по Ленинградской области задержал владельца чайханы в Усть-Луге. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.