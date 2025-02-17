Во время пожара в чайхане в Ленинградской области пострадали трое кыргызстанцев

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в чайхане в Усть-Луге. Возгорание произошло накануне. Об этом сообщает издание rbc.ru.

По его данным, пострадали шесть человек: трое из них — граждане Кыргызстана. Все госпитализированы с ожоговым шоком и ожогами 32-50 процентов поверхности лица, тела и верхних дыхательных путей.

СК России по Ленинградской области задержал владельца чайханы в Усть-Луге. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.