В кыргызстанца стреляли в Москве: подозреваемый задержан

В МИД прокомментировали дорожный инцидент в Москве, в котором в кыргызстанца стреляли из травматического оружия.

По предварительной информации, полученной посольством КР в России от компетентных органов, 14 февраля 2025 года на одной из улиц столицы произошел конфликт с применением травматического оружия в отношении водителя такси. Пострадал гражданин КР Ш.С.,1998 года рождения. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ, подозреваемый задержан, травматическое оружие изъято, следственные мероприятия продолжаются.

По данным МИД КР, Ш.С. имеет гражданство России.

Напомним, таксист подрезал другой автомобиль, после чего между мужчинами произошла словесная перепалка. Владелец Geely достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста. 26-летний гражданин Кыргызстана растерялся, потерял управление и въехал в машину. Водитель возмутился и выстрелил в соперника еще несколько раз, затем скрылся с места преступления. Раненого таксиста доставили в больницу — у него прострелено плечо.