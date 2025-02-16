В центре Москвы в кыргызстанца, работающего в такси, выстрелили несколько раз

В центре Москвы водитель Geely не поделил дорогу с таксистом и выстрелил в него. За рулем Kia находился кыргызстанец. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По предварительной информации, извозчик подрезал другой автомобиль, после чего между мужчинами произошла словесная перепалка. Владелец Geely достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста. 26-летний гражданин Кыргызстана растерялся, потерял управление и въехал в машину. Водитель возмутился и выстрелил в соперника еще несколько раз, затем скрылся с места преступления. Раненого таксиста доставили в больницу — у него прострелено плечо.

По горячим следам сотрудники полиции задержали водителя, который в ходе дорожного конфликта ранил таксиста из травматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержали 39-летнего участника конфликта со стрельбой», — проинформировали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, на Гольяновской улице между водителями такси и внедорожника возник конфликт, в ходе которого произошло столкновение транспортных средств.

«Мужчина, находившийся за рулем внедорожника, произвел несколько выстрелов предположительно из травматического оружия в сторону оппонента. Пострадавшего гражданина 1998 года рождения наряд скорой медицинской помощи доставил в медицинское учреждение», — сказали в пресс-службе.

Очевидец происшествия сообщил о случившемся в экстренные службы и полицию. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего также прибыла следственно-оперативная группа территориального ОМВД. Полицейские изъяли у задержанного травматический пистолет, разрешительные документы на него есть.

По данному факту проводится проверка.