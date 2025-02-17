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Происшествия

В Таласе задержали чиновников, незаконно продавших 16,5 гектара земли и пруд

Спецслужбы выявили незаконную продажу земельного участка с прудом в Таласской области. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Выявлено, что Таласское рыбохозяйственное государственное предприятие, расположенное в селе Боо-Терек при Кумуштакской сельской управе Бакай-Атинского района Таласской области, по решению суда общей площадью в 16,5 гектара с прудом № 1 незаконно продали через аукцион. В частности, чиновники в своих интересах занизили его стоимость на 874 тысячи 500 сомов», — говорится в сообщении. 

По подозрению в организации аукциона и незаконной продаже пруда Государственным комитетом национальной безопасности задержаны следующие государственные служащие:

— 51-летний Ш.А.Ж. — судебный исполнитель Бакай-Атинского районного суда;

— 63-летний Ж.Б.Н. — начальник налоговой службы Бакай-Атинского района;

— 56-летний Ч.М.А. — покупатель.

Все трое водворены в СИЗО на один месяц. Следствие продолжается. Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что в Таласской области выявили факт незаконной продажи государственной земли местного рыбхоза с прудом по заниженной цене. Дело для расследования передали в УГКНБ Таласской области. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320195/
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