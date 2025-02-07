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В Таласе землю и пруд стоимостью 34 миллиона сомов продали за 874 тысячи

В Таласской области выявили факт незаконной продажи государственной земли местного рыбхоза с прудом по заниженной цене. Об этом сообщила Генеральная прокуратура КР.

«Таласская прокуратура выявила, что сотрудники управления Налоговой службы по Бакай-Атинскому району, районного подразделения судебных исполнителей Судебного департамента и государственного предприятия «Талас рыбхоз» путем занижения стоимости продали 16,5 гектара государственной земли с прудом за 874 тысячи 500 сомов. Данный участок находился в пользовании госпредприятия «Талас рыбхоз», — говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре добавили, данный участок стоит 34 миллиона сомов. По факту возбудили дело по статье «Коррупция» УК КР. Следствие передано в управление ГКНБ по Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319218/
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