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Происшествия

Смерть ученика в Кара-Суу. Главу районо уволили, директор и учителя отстранены

После смерти девятиклассника в школе № 39 в селе Каратай главу районного отдела образования уволили, директор, учителя и соцработник временно отстранены от работы. Об этом сообщили в госадминистрации Кара-Суйского района Ошской области.

По данным акимиата, 12 февраля примерно в 11.00 между учениками 9-го и 11-го классов возник конфликт. В результате пострадал ученик Адилет Турдубаев. На месте ему оказали первую помощь. Затем пострадавшего доставили в областную больницу, вызвали родителей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался.

В школе № 39 обучаются 610 учеников, работают 48 учителей. После случившей трагедии глава района Канат Табалдиев провел экстренное совещание. На нем он объявил выговор своему заместителю Айжан Кулановой и специалисту райадминистрации по социальному развитию и обеспечению Азамату Жениш уулу.

Согласно приказу госадминистрации Кара-Суйского района от 13 февраля, заведующая районным отделом образования Акбермет Толтоева освобождена от занимаемой должности.

Районный отдел образования издал приказ об отстранении от должности директора школы Нурланбека Калмурзаева, его заместителя по воспитательной и учебной части Улпатхан Жунусалиеву, организатора внеклассной работы Гулсунай Кулболдиеву.

Решением руководства школы отстранены от работы социальный педагог Анаркан Шайымкулова, классные руководители 11-го и 9-го классов Жыпар Жакыпова и Нуржан Баитова.

Исполняющим обязанности директора назначена учитель математики Мисрат Омуралиева.

Напомним, 12 февраля в Кара-Суйском районе Ошской области после избиения погиб девятиклассник. В качестве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержан ученик 2007 года рождения. Его водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319816/
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