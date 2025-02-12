Покушение на узбекского экс-чиновника. Военный суд огласил приговор обвиняемым

В Военном суде Узбекистана сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела об организации покушения на бывшего сотрудника администрации президента Камила Алламжонова. Суд огласил приговор десяти подсудимым.

По информации пресс-службы Верховного суда, все находящиеся на скамье подсудимых признаны виновными. Шухрат Расулов приговорен к 23 годам лишения свободы, Джавлон Юнусов — к 18 годам и 6 месяцам, Шахрух Ахмедов — к 23 годам, Исмоил Жахонгиров — к 23 годам, Данияр Тошхужаев — к 7 годам лишения свободы.

Еще пятерым подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на различные сроки.

Покушение на бывшего главу департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова было совершено 26 октября 2024 года — его автомобиль обстреляли неизвестные, никто не пострадал. Через несколько дней силовики отчитались о задержании четырех подозреваемых, а еще месяц спустя стало известно об объявлении в международный розыск по линии Интерпола уроженцев Чечни Бислана Расаева и Шамиля Темирханова. По версии следствия, россияне согласились участвовать в покушении на Алламжонова и Дмитрия Ли за $1,5 миллиона.

Позже в деле появился чеченский след. Узбекистан объявил в международный розыск двух уроженцев Чечни. Их подозревают в причастности по делу о покушении на экс-чиновника.

На сайте Интерпола появилась информация о том, что по запросу РУз разыскиваются двое граждан России 36-летний Бислан Расаев и 31-летний Шамиль Темирханов.

Местные СМИ писали, что они прибыли в Узбекистан разными маршрутами, причем первый нелегально пересек кыргызско-узбекскую границу. Следствие считает, что они получили заказ на убийство Комила Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов Дмитрия Ли.