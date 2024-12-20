Покушение на узбекского экс-чиновника. Интерпол объявил в розыск уроженцев Чечни

Узбекистан объявил в международный розыск двух уроженцев Чечни. Их подозревают в причастности по делу о покушении на экс-сотрудника администрации президента Комила Алламжонова.

На сайте Интерпола появилась информация о том, что по запросу РУз разыскиваются двое граждан России 36-летний Бислан Расаев и 31-летний Шамиль Темирханов.

Местные СМИ пишут, что они прибыли в Узбекистан разными маршрутами, причем первый нелегально пересек кыргызско-узбекскую границу. Следствие считает, что они получили заказ на убийство Комила Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов Дмитрия Ли.

Уроженцев Чечни обвиняют сразу по нескольким статьям УК РУз — незаконное пересечение границы, контрабанда, незаконные хранение и оборот оружия, несообщение и сокрытие преступления. По версии узбекских силовиков, именно они участвовали в организации готовящегося покушения, поэтому оба объявлены в международный розыск.

Напомним, по предварительным данным следствия, два человека ночью 26 октября несколько раз выстрелили в автомобиль Range Rover Комила Алламжанова на улице Ифор в Кибрайском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 97 через статью 25 «Покушение на умышленное убийство» и статье 248 «Незаконный оборот огнестрельного оружия» УК РУз.

«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий один из исполнителей этого преступления установлен и задержан в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Позже силовики сообщили о задержании еще двух подозреваемых.