При пожаре в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов погибли дети. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, несмотря на усилия врачей, двое послеоперационных детей (в возрасте 1 года 7 месяцев и 16 лет) скончались в реанимации Национального центра кардиологии и терапии.
В МЧС редакции сказали, что умершие находились на аппарате ИВЛ.
Напомним, сообщение о возгорании поступило около 21.00. На месте работали шесть пожарных расчетов. Огонь полностью потушили в 23.15.
Ущерб уточняется.