При пожаре в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов погибли дети. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, несмотря на усилия врачей, двое послеоперационных детей (в возрасте 1 года 7 месяцев и 16 лет) скончались в реанимации Национального центра кардиологии и терапии.

Читайте по теме Пожар в НИИХСиТО. Кроме пациентов, пострадали медработники и ухаживающие

В МЧС редакции сказали, что умершие находились на аппарате ИВЛ.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около 21.00. На месте работали шесть пожарных расчетов. Огонь полностью потушили в 23.15.

Ущерб уточняется.