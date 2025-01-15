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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Сотрудника УВД Октябрьского района задержали за вымогательство взятки и пытки

В Бишкеке оперативного сотрудника УВД Октябрьского района задержали за вымогательство взятки и пытки. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Милиционера С.А.Ш. задержали совместно со службой внутренних расследований Министерства внутренних дел в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой.

Согласно материалам следствия, должностные лица УВД Октябрьского района в сентябре 2024 года применили пытки к двум гражданам К.А. и А.Н. с целью вымогательства взятки в 500 тысяч сомов за прекращение уголовного преследования по факту изнасилования.

Продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к уголовной ответственности всех причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316870/
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