В Бишкеке в ДТП погиб мужчина, еще один в больнице, а пьяный водитель сбежал

Сегодня ночью в Бишкеке произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина, еще один — водитель «Хундай-Портера» госпитализирован в больницу. Об этом сообщает ГУВД.

На пересечении проспекта Манаса и улицы Кокчетавской автомашина «Хундай Соната» протаранила «Хундай Портер». Водитель портера с травмами доставлен в стационар.

Еще один мужчина, который загружал груз в машину, скончался — при аварии его зажало между двумя авто. Водитель «Хондай Сонаты» сбежал с места ДТП.

Позже его нашли сотрудники милиции в одном из парков. Он был без сознания. По данным ГУВД, А. П., 1995 года рождения, был пьян и пытался совершить суицид.