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Происшествия

В Бишкеке сорвалось похищение девушки для вступления в брак

В Бишкеке задержаны двое мужчин по подозрению в похищении девушки для вступления в брак. Об этом сообщила пресс-секретарь УВД Ленинского района столицы Назира Алакунова. 

Инцидент произошел 5 февраля примерно 23.40 на улице Арзамасской в Бишкеке. Двое парней посадили 23-летнюю девушку в машину, применив силу. Доехав до перекрестка улиц Джамшерчинова и Садыгалиева, парни высадили ее и уехали. Девушка написала заявление в милицию. Возбуждено дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. 

Оперативники задержали подозреваемых — 30-летнего Б.Б. и 31-летнего Ж.Э., которых водворили в ИВС. Следствие продолжается. Милиционер отметила, что за похищение человека для вступления в брак грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319201/
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