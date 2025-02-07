Один из основателей виртуального актива MCN Coin признался в мошенничестве

Один из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадин Субанбеков признался в мошенничестве. Видео опубликовал канал «Ала-Тоо 24».
Исрадин Субанбеков отметил, что организаторы объездили все регионы Кыргызстана и работали незаконно.
«Госфиннадзор пять раз отказал нам в регистрации. Несмотря на это, мы работали нелегально. Мы сейчас не можем вернуть деньги людям. В промоушнах мы врали. Это было мошенничество», — сказал он и попросил прощения у кыргызстанцев.
Финнадзор предоставил всю необходимую информацию и документы по данному вопросу в Государственный комитет национальной безопасности.