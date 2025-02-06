MCN Coin не прошел госрегистрацию и не включен в листинг криптобирж

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегает граждан от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, ОсОО «Бирик Туран» с начала марта 2024 года неоднократно обращалось в ведомство с просьбой о регистрации выпуска MCN Coin на сумму 12 миллионов сомов, однако получило отказ из-за несоответствия требованиям законодательства КР в сфере рынка виртуальных активов.

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В связи с этим и отсутствием MCN Coin в листинге у лицензированных криптобирж Финнадзор еще 28 октября 2024 года обратился в Министерство внутренних дел с просьбой дать правовую оценку и принять необходимые меры в отношении организаторов выпуска и обращения MCN Coin.

В Финнадзор поступило уведомление от следственной службы МВД о регистрации данного факта и начале доследственной проверки.

В декабре 2024 года УВД Октябрьского района Бишкека обратилось в Финнадзор за разъяснениями о законности проведения лотереи стимулирующего характера, связанной с MCN Coin. Финнадзор пояснил, что разрешение на проведение такой лотереи не выдавалось. Более того, в отношении эмитента MCN Coin и организаторов лотереи направлены письма в УВД Октябрьского района с просьбой принять меры в соответствии с законодательством.

На данный момент расследование деятельности, связанной с MCN Coin, продолжается. Финнадзор предоставил всю необходимую информацию и документы по данному вопросу в Государственный комитет национальной безопасности.