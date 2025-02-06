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Происшествия

ГКНБ задержал пользователя Facebook за призыв к массовым беспорядкам

Задержан пользователь социальной сети Facebook, публиковавший призывы к массовым беспорядкам. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Пользователь аккаунта Ali Osman задержан в рамках оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статьям 278 «Массовые беспорядки» и 330 «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Как отмечается, гражданин К.А.А., 1978 года рождения, на регулярной основе публиковал призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти.

Уточняется, что во избежание ответственности за свои деяния пользователь прибегал к настройкам конфиденциальности и использовал фейковые аккаунты.

Установлено, что задержанный является активным членом запрещенной в КР религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Для дополнительных следственных мероприятий и установления других причастных лиц ведутся соответствующие следственно-процессуальные действия. К.А.А. водворен в СИЗО ГКНБ.

Госкомитет предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), а также за организацию и участие в массовых беспорядках. За это законодательством предусмотрена уголовная ответственность до десяти лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319159/
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