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Происшествия

По подозрению в коррупции задержан чиновник

Задержан руководитель одного из подведомственных учреждений при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

МВД КР
Фото МВД КР

 

По данным милиции, в ГУУР МВД поступила информация о незаконном присвоении денежных средств чиновником. Отмечается, что на основании поддельных документов были произведены строительные работы на сумму 1 миллион 800 тысяч сомов.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 336 (коррупция) УК КР, задержанный Б.И.Б., 1992 года рождения, водворен в ИВС. Проводится дальнейшее расследование дела.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319052/
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