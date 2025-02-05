По подозрению в коррупции задержан чиновник

Задержан руководитель одного из подведомственных учреждений при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Фото МВД КР

По данным милиции, в ГУУР МВД поступила информация о незаконном присвоении денежных средств чиновником. Отмечается, что на основании поддельных документов были произведены строительные работы на сумму 1 миллион 800 тысяч сомов.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 336 (коррупция) УК КР, задержанный Б.И.Б., 1992 года рождения, водворен в ИВС. Проводится дальнейшее расследование дела.