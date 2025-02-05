Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

Фото из архива. Концертный зал «Крокус Сити Холл» после теракта

Отмечается, что в рамках расследования правоохранители опросили больше 1 тысячи 700 человек, 800 из которых имеют статус свидетелей. Арестованы 20 фигурантов — 4 исполнителя теракта и 16 соучастников. Последнее продление предварительного следствия было до 24 декабря 2024 года.

В ближайшее время обвиняемые ознакомятся с материалами, затем дело направят в суд.

Напомним, 22 марта прошлого года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин, Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокус Сити Холл», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной.

Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. Им грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.