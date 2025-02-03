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Верховный суд просят отменить оправдательные приговоры Эркину Мамбеталиеву

Заместитель генерального прокурора Нурбек Каимов направил в Верховный суд Кыргызстана ходатайство о возобновлении рассмотрения уголовного дела в отношении Эркина Мамбеталиева по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВС КР.

Официальный представитель главного надзорного органа страны просит отменить ряд постановлений и приговор, вынесенные в отношении бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева в 2009, 2010 и 2011 годах.

Напомним, Эркин Мамбеталиев был задержан в начале августа 2024 года в водворен ИВС ГУВД города Каракола по статье 261 части 2 УК КР «Участие в организованной группе».

Эркин Мамбеталиев — бывший сотрудник спецназа, Службы государственной охраны экс-президента Аскара Акаева — был одним из основных фигурантов громкого уголовного дела об убийстве начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД полковника Чыныбека Алиева. Вместе с лидером иссык-кульской организованной преступной группировки Рысбеком Акматбаевым, который убит в пригороде Бишкека 10 мая 2006 года, он подозревался в совершении ряда других особо тяжких преступлений. В частности в убийствах 6 ноября 2003 года Хаваджи Заурбекова, мужа сестры вора в законе Азиза Батукаева, 14 февраля 2004 года — Нурлана Бердикеева, члена таласской преступной группировки. Ранее Первомайский районный суд Бишкека, до гибели Рысбека Акматбаева 10 мая 2006 года, всех обвиняемых по вышеназванным делам полностью оправдал.

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд также признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, беспрецендетно применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.

25 сентября 2024-го пресс-центр ГКНБ сообщал, что имущество члена ОПГ Эркина Мамбеталиева на $5,7 миллиона вернули государству.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318757/
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