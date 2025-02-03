Верховный суд просят отменить оправдательные приговоры Эркину Мамбеталиеву

Заместитель генерального прокурора Нурбек Каимов направил в Верховный суд Кыргызстана ходатайство о возобновлении рассмотрения уголовного дела в отношении Эркина Мамбеталиева по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВС КР.

Официальный представитель главного надзорного органа страны просит отменить ряд постановлений и приговор, вынесенные в отношении бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева в 2009, 2010 и 2011 годах.

Напомним, Эркин Мамбеталиев был задержан в начале августа 2024 года в водворен ИВС ГУВД города Каракола по статье 261 части 2 УК КР «Участие в организованной группе».