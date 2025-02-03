Иностранцы подкинули автоинспекторам деньги и шантажировали их

Правоохранители задержали двух иностранцев, которые шантажировали автоинспекторов и вымогали у них $2 тысячи 500 за видео. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.





В селе Военно-Антоновка 1 февраля два автоинспектора остановили Mercedes-Benz, в котором находились иностранцы. У них не оказалось водительского удостоверения. При эвакуации авто на штрафную стоянку иностранцы подбросили 6 тысяч сомов в бардачок патрульной машины старшему сержанту милиции М.Б. и сняли это на видео.

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После они стали вымогать $2 тысячи 500 и грозили выложить видео в Сеть. Правоохранители задержали 35-летнего Б.А. и 41-летнего А.Р., у которых обнаружили меченые доллары. Их водворили в ИВС.

Следствие продолжается.