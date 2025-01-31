В школьном туалете ученики шестого класса избили семиклассника

В школьном туалете ученики младших классов избили старшеклассника. Инцидент произошел 29 января в столичной школе № 93.

По словам читателя, который прислал видео избиения, шестиклассники толпой напали в туалете на семиклассника. Все это снимал на телефон старшеклассник, который якобы и натравил подростков на мальчика.

В пресс-службе столичной мэрии рассказали 24.kg, что об инциденте стало известно только на следующий день, 30 января, когда администрация учебного заведения увидела ролик в телефоне ученика. Сразу начались разбирательства, установлены подростки, снятые видео.

Сегодня, 31 января, администрация школы и сотрудники ИДН провели разъяснительные беседы с участниками конфликта и их родителями.

Как отметили в муниципалитете, профилактические работы администрация городских школ и сотрудники ИДН проводят регулярно.