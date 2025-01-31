Представляются чекистами. ГКНБ предупредил о мошенниках

Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят по телефону доверчивым людям, представляются сотрудниками ГКНБ и вымогают деньги. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«Основной целью мошенников является выманивание денег путем различных манипуляций или запугивания. В частности, они собирают в интернете досье на жертву, затем звонят ей, выдавая себя за работника или следователя ГКНБ, говорят, что все ее деньги в опасности, и убеждают человека перевести их якобы на безопасный счет или обналичить и передать сотруднику через курьера. Жертва, веря, что ей звонят из ГКНБ, переводит деньги на счет злоумышленника», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях мошенники шантажируют тем, что они из следственного отдела ГКНБ и планируют возбудить уголовное дело.

Чтобы не возбуждали дело, требуют перевести определенную сумму на их счет. В пресс-центре госкомитета отметили: так как на сегодня их «боятся практически все», жертвы беспрекословно перечисляют деньги злоумышленникам.

Особенно это касается руководящего состава различных государственных органов, учитывая, что современные технологии позволяют подделать голос любого человека.