Представляются чекистами. ГКНБ предупредил о мошенниках

Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят по телефону доверчивым людям, представляются сотрудниками ГКНБ и вымогают деньги. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.
«Основной целью мошенников является выманивание денег путем различных манипуляций или запугивания. В частности, они собирают в интернете досье на жертву, затем звонят ей, выдавая себя за работника или следователя ГКНБ, говорят, что все ее деньги в опасности, и убеждают человека перевести их якобы на безопасный счет или обналичить и передать сотруднику через курьера. Жертва, веря, что ей звонят из ГКНБ, переводит деньги на счет злоумышленника», — говорится в сообщении.
В некоторых случаях мошенники шантажируют тем, что они из следственного отдела ГКНБ и планируют возбудить уголовное дело.
Чтобы не возбуждали дело, требуют перевести определенную сумму на их счет. В пресс-центре госкомитета отметили: так как на сегодня их «боятся практически все», жертвы беспрекословно перечисляют деньги злоумышленникам.
Особенно это касается руководящего состава различных государственных органов, учитывая, что современные технологии позволяют подделать голос любого человека.
ГКНБ призывает не верить мошенникам, а в случае необходимости обращаться по следующим номерам: 0312660475, 0312626504.