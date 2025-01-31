11:13
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Происшествия

Представляются чекистами. ГКНБ предупредил о мошенниках

Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят по телефону доверчивым людям, представляются сотрудниками ГКНБ и вымогают деньги. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«Основной целью мошенников является выманивание денег путем различных манипуляций или запугивания. В частности, они собирают в интернете досье на жертву, затем звонят ей, выдавая себя за работника или следователя ГКНБ, говорят, что все ее деньги в опасности, и убеждают человека перевести их якобы на безопасный счет или обналичить и передать сотруднику через курьера. Жертва, веря, что ей звонят из ГКНБ, переводит деньги на счет злоумышленника», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях мошенники шантажируют тем, что они из следственного отдела ГКНБ и планируют возбудить уголовное дело.

Чтобы не возбуждали дело, требуют перевести определенную сумму на их счет. В пресс-центре госкомитета отметили: так как на сегодня их «боятся практически все», жертвы беспрекословно перечисляют деньги злоумышленникам.

Особенно это касается руководящего состава различных государственных органов, учитывая, что современные технологии позволяют подделать голос любого человека.

ГКНБ призывает не верить мошенникам, а в случае необходимости обращаться по следующим номерам: 0312660475, 0312626504.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318497/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Байтик спецслужбы задержали наркоторговца с 800 граммами афганского чарса
Туристы обвинили компанию «Ак Нур Тревел» в мошенничестве
Глава ГКНБ встретился с директором антитеррористической структуры ШОС
«Просто выгони и сам живи». Мошенники хотели отобрать дом у главы стройкомпании
Взял $50 тысяч, чтобы поменять на сомы, и скрылся. В Бишкеке задержан мошенник
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Главного бухгалтера и бывшего главу «Бишкекгорлифта» уличили в присвоении денег
Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
Поджог человека у здания Генпрокуратуры. Новые подробности от владельцев дома
Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере
Популярные новости
Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и&nbsp;насиловал девушек Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек
Вымогала деньги у&nbsp;пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в&nbsp;Бишкеке Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
Задержан мужчина, который из&nbsp;США переправлял оружие в&nbsp;Россию через Кыргызстан Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан
Пакистанцы по&nbsp;поддельным паспортам незаконно привозили в&nbsp;КР соотечественников Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Новогоднее волшебство вашим детям&raquo; успешно завершена Стимулирующая лотерея «Новогоднее волшебство вашим детям» успешно завершена
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; от&nbsp;MEGA 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО «Яндекс Плюс» от MEGA 90 дней БЕСПЛАТНО
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил высокий ESG-рейтинг «Элдик Банк» получил высокий ESG-рейтинг
Акция: кредиты по&nbsp;ставкам от&nbsp;17&nbsp;процентов от&nbsp;ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;! Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!
31 января, пятница
11:12
Легализация праворульных автомобилей начнется с 1 марта 2025 года Легализация праворульных автомобилей начнется с 1 марта...
11:02
Депутат Жогорку Кенеша рассказал о школе, где учатся в четыре смены
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января
10:58
Представляются чекистами. ГКНБ предупредил о мошенниках
10:46
«КазМунайГаз — Аэро» заходит на авиационный рынок Кыргызстана