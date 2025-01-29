В Бишкеке задержан казахстанец, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, гражданин А.Д., 1985 года рождения, обвиняется в даче взятки должностному лицу и разыскивался Агентством по противодействию коррупции Казахстана.

Фото пресс-службы МВД. В Бишкеке задержан казахстанец, которого разыскивал Интерпол

По информации МВД, с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го он (владелец логистической компании) пытался организовать поставки товаров за рубеж. Для обхода таможенных процедур вступил в сговор с сотрудниками таможни, которым передал $16 тысяч 500 в качестве взятки.

А.Д. доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района для дальнейших процессуальных действий в соответствии с законодательством Кыргызстана.