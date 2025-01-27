Испугался патрульных и сбежал. В селе Кок-Жар задержан пьяный водитель

Сотрудники спецроты ГУОБДД задержали пьяного водителя, который пытался сбежать от правоохранителей. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Байказы Айтикул уулу.

Инцидент произошел в ночь на 25 января в селе Кок-Жар. Автоинспекторы спецроты ГУОБДД остановили машину Mazda, но водитель не подчинился требованиям правоохранителей и попытался скрыться. Его догнали у совхоза «Ала-Тоо» и задержали.

Водитель легковушки заявил, что испугался инспекторов и решил скрыться. Он признался, что выпил пиво. Медики наркологии подтвердили алкогольное опьянение — водителя оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов, авто водворили на штрафстоянку.

Байказы Айтикул уулу заявил, что теперь суд должен лишить водителя права управлять машиной.