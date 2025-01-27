Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек

Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ Камчи Кольбаева и насиловал девушек. Об этом заявил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что гражданин К.Н. с 2013 года, контактировав с представителями ОПГ Камчи Кольбаева, финансировал деятельность последних путем систематического пополнения «воровского общака» и поддержания личных отношений с Чынгызом Джумагуловым, известным в криминальном мире как Доо Чынгыз.

«К.Н., чувствуя вседозволенность, при поддержке лидеров ОПГ всячески оказывал разного рода давление на граждан, в том числе на девушек, которых он насиловал и шантажировал. Факты изнасилования и финансирования ОПГ подтверждаются заявлениями потерпевших», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что в целях документирования оперативной информации и привлечения к ответственности причастных к данным преступлениям лиц проводится следственно-оперативная работа.