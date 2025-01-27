За два дня 50 пьяных водителей выявили в Бишкеке

В Бишкеке за два дня рейдового мероприятия «За рулем» правоохранители выявили 2 тысячи 609 нарушений ПДД, 50 из которых — управление авто в нетрезвом состоянии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

Рейд проводился на территории Бишкека с 24 по 26 января, и за это время выявлены такие нарушения, как:

— 50 протоколов составили за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 46 водителей оштрафовали за управление авто без водительского удостоверения или без свидетельства о регистрации авто;

— 22 водителя оштрафовали за незаконную тонировку передних боковых или лобового стекла;

— 2 тысячи 491 другое нарушение Правил дорожного движения.

Кроме того, 566 машин водворили на штрафстоянки столицы. Управление Патрульной службы милиции напоминает водителям о строгом соблюдении ПДД.