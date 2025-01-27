Экс-глава «Кыргызиндустрии» и его заместитель заключены под стражу до 24 марта

Бывший руководитель «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов и его заместитель заключены под стражу до 24 марта. Такое решение 25 января принял Первомайский районный суд Бишкека.

Как пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката Абдураимова Таалая Эргешова, подозреваемые будут находиться в СИЗО ГКНБ. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 336 «Коррупция» УК КР, которая предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, 24 января Жарасул Абдураимов освобожден от должности президента ОАО «Кыргызиндустрия». На его место назначен Алманбек Исмаилов.

В тот же день, 24 января, ГКНБ возбудил уголовное дело против должностных лиц «Кыргызиндустрии» на основании проверки Генеральной прокуратуры. По версии следствия, руководство компании создало схему для незаконного обогащения, а на руководящие должности назначало близких родственников и друзей с высокой заработной платой. Из 75 сотрудников предприятия 33 занимали руководящие посты.

С 2022 по 2024 год «Кыргызиндустрия» получила из бюджета более 2,3 миллиарда сомов, большая часть которых, по данным следствия, направлена в 40 дочерних компаний. Эти предприятия оказались убыточными, а выделенные средства — невозвратными. Следствие продолжает определять размер ущерба.

ОАО «Кыргызиндустрия» — это государственная компания, созданная при кабмине в 2021-м с уставным капиталом 1 миллиард сомов. Ее главная цель — возрождение промышленного сектора, запуск и модернизация предприятий, снижение уровня безработицы и миграции.

Однако деятельность предприятия неоднократно критиковали в Жогорку Кенеше.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее заявил, что власти намерены искоренить коррупцию в стране в течение двух лет. В конце 2024 года приняты поправки в законодательство, ужесточающие наказание за коррупцию. Осужденные за такие преступления теперь лишаются права занимать госдолжности навсегда, а их родственники также не смогут работать на государственной службе. Кроме того, даже при признании вины и возмещении ущерба осужденные обязаны отбыть минимум половину назначенного срока. Выход под пробацию для них исключен.