08:53
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Происшествия

Экс-глава «Кыргызиндустрии» и его заместитель заключены под стражу до 24 марта

Бывший руководитель «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов и его заместитель заключены под стражу до 24 марта. Такое решение 25 января принял Первомайский районный суд Бишкека.

Как пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката Абдураимова Таалая Эргешова, подозреваемые будут находиться в СИЗО ГКНБ. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 336 «Коррупция» УК КР, которая предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, 24 января Жарасул Абдураимов освобожден от должности президента ОАО «Кыргызиндустрия». На его место назначен Алманбек Исмаилов.

В тот же день, 24 января, ГКНБ возбудил уголовное дело против должностных лиц «Кыргызиндустрии» на основании проверки Генеральной прокуратуры. По версии следствия, руководство компании создало схему для незаконного обогащения, а на руководящие должности назначало близких родственников и друзей с высокой заработной платой. Из 75 сотрудников предприятия 33 занимали руководящие посты.

С 2022 по 2024 год «Кыргызиндустрия» получила из бюджета более 2,3 миллиарда сомов, большая часть которых, по данным следствия, направлена в 40 дочерних компаний. Эти предприятия оказались убыточными, а выделенные средства — невозвратными. Следствие продолжает определять размер ущерба.

ОАО «Кыргызиндустрия» — это государственная компания, созданная при кабмине в 2021-м с уставным капиталом 1 миллиард сомов. Ее главная цель — возрождение промышленного сектора, запуск и модернизация предприятий, снижение уровня безработицы и миграции.

Однако деятельность предприятия неоднократно критиковали в Жогорку Кенеше.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее заявил, что власти намерены искоренить коррупцию в стране в течение двух лет. В конце 2024 года приняты поправки в законодательство, ужесточающие наказание за коррупцию. Осужденные за такие преступления теперь лишаются права занимать госдолжности навсегда, а их родственники также не смогут работать на государственной службе. Кроме того, даже при признании вины и возмещении ущерба осужденные обязаны отбыть минимум половину назначенного срока. Выход под пробацию для них исключен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317966/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Задержаны бывший президент «Кыргызиндустрии» и его заместитель
«Кыргызиндустрия» ААКнын жетекчиси алмашты
В ОАО «Кыргызиндустрия» сменился руководитель
ГКНБ: Наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава
ГКНБ: Государству возвращены 20 гектаров земли пансионата «Бермет»
В Узбекистане предложили проверять госслужащих на склонность к коррупции
Коррупция в Кыргызстане будет полностью искоренена за два года — Ташиев
Не откупишься. Штрафы за коррупцию заменили тюремными сроками
Ноутбуки, бронежилеты и мультики. Что еще производит «Кыргызиндустрия»?
Депутатам Жогорку Кенеша показали, что производят компании «Кыргызиндустрии»
Популярные новости
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на&nbsp;миллионы сомов и&nbsp;купила себе BMW Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Члена ОПГ по&nbsp;прозвищу Огуз задержали за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
Уничтожал улики и&nbsp;протаранил авто УПСМ. ГУВД о&nbsp;задержании Эрмека Эрматова Уничтожал улики и протаранил авто УПСМ. ГУВД о задержании Эрмека Эрматова
Взрыв в&nbsp;селе Кок-Жар: одна из&nbsp;пострадавших скончалась Взрыв в селе Кок-Жар: одна из пострадавших скончалась
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
27 января, понедельник
08:45
Экс-глава «Кыргызиндустрии» и его заместитель заключены под стражу до 24 марта Экс-глава «Кыргызиндустрии» и его заместитель заключены...
08:44
Одобрен безвизовый режим с Албанией для владельцев дипломатических паспортов
08:16
Миграционная «война». США вводят пошлины 25 процентов на все товары из Колумбии
08:03
Александр Лукашенко лидирует на президентских выборах в Беларуси
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 января: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, кинопремьеры и выставки
18:09
«Какая-то развязка» конфликта в Украине произойдет в этом году — Лукашенко
17:19
В Дании обнаружили уникальный фрагмент шлема эпохи до викингов
16:23
Авиакатастрофа в Южной Корее: специалисты восстановили крушение по секундам