В США судмедэксперт подделала 654 ДНК-теста, чтобы «раскрыть» уголовные дела

В США криминалист подделала 654 результата ДНК-тестов, на основании которых раскрыты сотни дел. Ущерб от ее действий оценивается в $11 миллионов. Об этом сообщает The Washington Post.

Фото The Washington Post. 64-летнюю Ивонну Вудс, работавшую в Бюро расследований штата Колорадо, обвиняют в 654 случаях фальсификации ДНК-тестов

64-летнюю Ивонну Вудс, работавшую в Бюро расследований штата Колорадо, обвиняют в ряде тяжких преступлений: лжесвидетельствовании, подделке документов, попытках влияния на госслужащих, киберпреступлениях и, самое главное, 654 случаях фальсификации ДНК-тестов.

По сообщениям прокурора, результаты анализов, представленные криминалистом, применялись в раскрытии сотни дел, в том числе более чем 30 изнасилований. В ходе следствия выяснилось, что Ивонна Вудс редактировала результаты тестов, удаляя данные о наличии мужской ДНК в делах о сексуальном насилии. Также она корректировала информацию о загрязненных образцах, чтобы, как сама призналась на допросе, быстрее продвигать дела и избежать дополнительной работы.

Криминалист проработала в бюро 29 лет, большую часть из которых она была на хорошем счету у руководства. Ее хвалили за профессионализм и преданность делу: женщина часто задерживалась на работе и показывала высокие результаты.

Но, несмотря на отличные характеристики, сомнения в качестве работы криминалиста уже возникали. Так, в 2018 году Ивонну Вудс отправили в принудительный отпуск, обнаружив в образце ДНК, с которым она работала, следы загрязнения. Тогда женщина объяснила оплошность спешкой и избежала наказания.

Следующее расследование началось в 2023-м, после выхода эксперта на пенсию, когда стажер-лаборант, работающий над исследовательским проектом, обнаружил ошибки в ее отчетах.