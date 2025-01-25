22:10
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Происшествия

В США судмедэксперт подделала 654 ДНК-теста, чтобы «раскрыть» уголовные дела

В США криминалист подделала 654 результата ДНК-тестов, на основании которых раскрыты сотни дел. Ущерб от ее действий оценивается в $11 миллионов. Об этом сообщает The Washington Post.

The Washington Post
Фото The Washington Post. 64-летнюю Ивонну Вудс, работавшую в Бюро расследований штата Колорадо, обвиняют в 654 случаях фальсификации ДНК-тестов

64-летнюю Ивонну Вудс, работавшую в Бюро расследований штата Колорадо, обвиняют в ряде тяжких преступлений: лжесвидетельствовании, подделке документов, попытках влияния на госслужащих, киберпреступлениях и, самое главное, 654 случаях фальсификации ДНК-тестов.

По сообщениям прокурора, результаты анализов, представленные криминалистом, применялись в раскрытии сотни дел, в том числе более чем 30 изнасилований. В ходе следствия выяснилось, что Ивонна Вудс редактировала результаты тестов, удаляя данные о наличии мужской ДНК в делах о сексуальном насилии. Также она корректировала информацию о загрязненных образцах, чтобы, как сама призналась на допросе, быстрее продвигать дела и избежать дополнительной работы.

Криминалист проработала в бюро 29 лет, большую часть из которых она была на хорошем счету у руководства. Ее хвалили за профессионализм и преданность делу: женщина часто задерживалась на работе и показывала высокие результаты.

Но, несмотря на отличные характеристики, сомнения в качестве работы криминалиста уже возникали. Так, в 2018 году Ивонну Вудс отправили в принудительный отпуск, обнаружив в образце ДНК, с которым она работала, следы загрязнения. Тогда женщина объяснила оплошность спешкой и избежала наказания.

Следующее расследование началось в 2023-м, после выхода эксперта на пенсию, когда стажер-лаборант, работающий над исследовательским проектом, обнаружил ошибки в ее отчетах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317915/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
МВД Кыргызстана планирует построить ДНК-лабораторию
МВД планирует открыть ДНК-лабораторию. Надо $2 миллиона
Ученые из Канады создали из ДНК самую маленькую антенну в мире
Полиция Австралии научилась предсказывать внешность преступников по ДНК
Американские ученые воссоздали лица трех древнеегипетских мумий
В Кыргызстане планируют в 2018 году начать делать ДНК-исследования
ДНК-оборудование для морга хотели закупить еще в 2012 году, но у правительства нет денег
Популярные новости
Члена ОПГ по&nbsp;прозвищу Огуз задержали за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
Уничтожал улики и&nbsp;протаранил авто УПСМ. ГУВД о&nbsp;задержании Эрмека Эрматова Уничтожал улики и протаранил авто УПСМ. ГУВД о задержании Эрмека Эрматова
В&nbsp;Бишкеке больше десяти дней ищут без вести пропавшего Аскара Масалиева В Бишкеке больше десяти дней ищут без вести пропавшего Аскара Масалиева
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на&nbsp;миллионы сомов и&nbsp;купила себе BMW Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
25 января, суббота
21:31
В США судмедэксперт подделала 654 ДНК-теста, чтобы «раскрыть» уголовные дела В США судмедэксперт подделала 654 ДНК-теста, чтобы «рас...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 января: немного потеплеет
20:28
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
17:50
Узбекистан не сообщал о закрытии мусороперерабатывающего завода — Минприроды
16:50
Мексика отказалась принимать два самолета с депортированными из США