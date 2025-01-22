Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере

Генеральная прокуратура заявила об окончании процедуры экстрадиции гражданина Кыргызстана, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере.

«Генпрокуратура при взаимодействии с Министерством внутренних дел успешно завершила процедуру экстрадиции гражданина КР из Испании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере — порядка 60 миллионов сомов. Экстрадиция стала возможной благодаря активному взаимодействию и международному сотрудничеству с испанскими правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Главный надзорный орган в рамках исполнения международных договоров продолжает активную работу по экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске, в целях привлечения их к уголовной ответственности на родине.