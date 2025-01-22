17:31
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Происшествия

Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере

Генеральная прокуратура заявила об окончании процедуры экстрадиции гражданина Кыргызстана, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере. 

«Генпрокуратура при взаимодействии с Министерством внутренних дел успешно завершила процедуру экстрадиции гражданина КР из Испании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере — порядка 60 миллионов сомов. Экстрадиция стала возможной благодаря активному взаимодействию и международному сотрудничеству с испанскими правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Главный надзорный орган в рамках исполнения международных договоров продолжает активную работу по экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске, в целях привлечения их к уголовной ответственности на родине.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317614/
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
Турфирму обвиняют в обмане более 40 человек. Ущерб оценивается в $35 тысяч
В России задержали кыргызстанца, который 10 лет находился в розыске
«Унаа» предупреждает о мошеннических схемах с покупкой водительских прав
Не верьте! Мошенники снова используют имя Нацбанка для обмана кыргызстанцев
В МВД прокомментировали задержание бывшего общественного помощника президента КР
Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан при попытке пересечь границу РК
Сотрудники МВД пресекли попытку скрыться от правосудия
В Кыргызстане задержан казахстанец, находившийся в международном розыске
Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
На Wildberries теперь есть система защиты клиентов от мошенничества
Популярные новости
В&nbsp;Сеуле после ареста отстраненного от&nbsp;власти президента начались беспорядки В Сеуле после ареста отстраненного от власти президента начались беспорядки
Инспектор ГНС задержан при получении взятки в&nbsp;500 тысяч сомов Инспектор ГНС задержан при получении взятки в 500 тысяч сомов
В&nbsp;Джалал-Абаде блогер вымогала деньги у&nbsp;бизнесменов, прикрываясь связями в&nbsp;ГКНБ В Джалал-Абаде блогер вымогала деньги у бизнесменов, прикрываясь связями в ГКНБ
В&nbsp;Таласе при получении взятки задержан глава отдела ГНС В Таласе при получении взятки задержан глава отдела ГНС
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
22 января, среда
17:28
В Оше выявили 12-этажный дом, построенный на приватизированной незаконно земле В Оше выявили 12-этажный дом, построенный на приватизир...
17:21
В городе Ош рекультивируют мусорный полигон на кредит и грант от ЕБРР
17:10
Дональд Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней
16:56
Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в ЖК руководство «Манаса»
16:52
Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере