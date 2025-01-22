В Кара-Балте пьяный мужчина ударил ножом в живот свою собутыльницу

Оперативники задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

9 января в ОВД Жайылского района из местной больницы поступило сообщение о том, что с ножевым ранением в живот госпитализирована 45-летняя женщина. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Установлено, что 9 января в одном из домов на улице Фрунзе города Кара-Балты 50-летний Ф.А. и 45-летняя С.Н. распивали спиртное. Между ними произошел конфликт, и мужчина ударил ножом в живот собутыльницу. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается.