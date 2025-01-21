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Происшествия

Попытка самосожжения в Бишкеке. Генпрокуратура прокомментировала инцидент

В Генеральной прокуратуре прокомментировали инцидент, когда мужчина пытался совершить акт самосожжения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее УВД Октябрьского района Бишкека возбудило уголовное дело в отношении А.у.М. по факту мошенничества. По версии следствия, он за $63 тысячи продал автомобиль, который принадлежит Э.М. (мужчине, который вчера устроил акцию. — Прим. ред), и присвоил деньги себе. Он был задержан, 4 декабря 2024 года дело направлено в суд.

По данным ГП КР, судья Октябрьского райсуда, несмотря на ходатайство прокурора о продлении ареста, освободил обвиняемого из-под стражи. В связи с чем надзорный орган намерен заявить ходатайство о повторном аресте А.у.М.

В ГУВД Бишкека расследует еще одно уголовное дело по заявлению Э.М. Оно возбуждено по статье «Мошенничество» УК КР и связано с продажей дома, расположенного на улице Осипенко. По версии следствия, А.Т. и А.К. продали дом за $500 тысяч и обманули заявителя.

Оба дела находятся под контролем Генпрокуратуры.

Напомним, вчера у здания главного надзорного органа страны мужчина пытался совершить акт самосожжения. Он облил себя бензином и поджег.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317392/
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