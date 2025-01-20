Мужчина скончался, упав с моста на Ошском рынке

На Ошском рынке Бишкека мужчина упал с моста в реку Ала-Арчу и скончался на месте. Об этом корреспонденту 24.kg сообщил очевидец и прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел накануне, 19 января. На кадрах видно, как в реке Ала-Арче лежит мужчина, а рядом с ним стоит милиционер. На мосту много зевак.

Заместитель главного врача Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов рассказал 24.kg, что мужчина примерно 50 лет скончался до приезда медиков. У него была открытая черепно-мозговая травма.