Двух иностранцев, работников нефтебазы, избили в Кемине

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 28 декабря 2024 года в ОВД Кеминского района из местной больницы сообщили, что к ним поступили двое иностранцев с телесными повреждениями. На место выехала следственно-оперативная группа. Она установила, что в тот же день примерно в 12.00 двое граждан Китая, работающие на нефтяной базе, вышли в магазин за продуктами. На обратном пути на них напали неизвестные, избили и отобрали телефон, после чего скрылись.

Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ранее неоднократно судимых 32-летнего А.К. и 31-летнего М.С. водворили в ИВС. Следствие продолжается.