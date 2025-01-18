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Происшествия

В СИЗО-1 пытались пронести смарт-часы, спрятав их в машинке для стрижки волос

В СИЗО-1 пытались пронести запрещенный предмет, спрятанный в машинку для стрижки волос. Об этом сообщает пресс-служба СИН при Минюсте КР. 

Инцидент произошел накануне, 17 января. 25-летний С.И. принес вещи подследственному, среди которых была машинка для стрижки волос. В ней обнаружены электронные смарт-часы. Их изъяли сотрудники СИЗО. 

На 25-летнего С.И. составили протокол по статье «Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях системы исполнения наказаний, следственных изоляторах» Кодекса о правонарушениях КР.

Служба исполнения наказаний напоминает, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы влечет за собой привлечение к уголовной ответственности и иным мерам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317155/
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