В СИЗО-1 пытались пронести смарт-часы, спрятав их в машинке для стрижки волос

В СИЗО-1 пытались пронести запрещенный предмет, спрятанный в машинку для стрижки волос. Об этом сообщает пресс-служба СИН при Минюсте КР.

Инцидент произошел накануне, 17 января. 25-летний С.И. принес вещи подследственному, среди которых была машинка для стрижки волос. В ней обнаружены электронные смарт-часы. Их изъяли сотрудники СИЗО.

На 25-летнего С.И. составили протокол по статье «Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях системы исполнения наказаний, следственных изоляторах» Кодекса о правонарушениях КР.

Служба исполнения наказаний напоминает, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы влечет за собой привлечение к уголовной ответственности и иным мерам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.