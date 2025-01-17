Генпрокуратура ответила депутату по избиению ребенка в садике

В Генеральной прокуратуре ответили на обвинения депутата Жогорку Кенеша Кундузбека Сулайманова по поводу детского сада, где избили ребенка.

Напомним, парламентарий заявил, что прокуратура не разрешает проверить частный детский сад, где избили ребенка.

Как сообщили 24.kg, 30 августа 2024 года в УВД Октябрьского района обратился А.Осмонов c заявлением в отношении сотрудников детского сада Montessori Kindergarten. Он утверждал, что на него оказывали психологическое давление, а также причинили телесные повреждения его двухлетней дочери.

6 сентября по факту возбудили уголовное дело по статье 187 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) УК КР.

8 октября следствие по делу приостановлено по статье 246 УПК КР.

«Согласно заключению проведенной комиссионной экспертизы, А.Осмоновой причинен менее тяжкий вред здоровью», — сообщили в Генпрокуратуре.



13 января 2025 года прокуратурой Октябрьского района решение следователя отменено, и в настоящее время ведется следствие.

«Отмечаем, что ход расследования на контроле органов прокуратуры», — заключили в ведомстве.