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Власть

Прокуратура не разрешает проверить частный детсад, где избили ребенка — депутат

Прокуратура не разрешает проверить частный детский сад, где избили ребенка. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Кундузбек Сулайманов.

По его словам, к нему обратились родители пострадавшей. Как отмечается, двухлетняя девочка стала психически больной после посещения частного детского сада.

«Тут один вопиющий факт. Ко мне обратился гражданин Айбек Осмонов и попросил принять меры в отношении частного детского сада «Монтессори». В этом учреждении работает воспитательница Назира Тейталиева. Мужчина повел в сад двухлетнюю дочь, и за два дня она стала психически больной, не может уснуть по ночам. По этому факту он обратился в правоохранительные органы, но прокуратура не позволяет расследовать дело. Воспитательница оказывается и других детей била, есть видео», — сказал Кундузбек Сулайманов.

Депутат призвал взять на контроль это дело соответствующие органы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316935/
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