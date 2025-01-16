Прокуратура не разрешает проверить частный детский сад, где избили ребенка. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Кундузбек Сулайманов.

По его словам, к нему обратились родители пострадавшей. Как отмечается, двухлетняя девочка стала психически больной после посещения частного детского сада.

«Тут один вопиющий факт. Ко мне обратился гражданин Айбек Осмонов и попросил принять меры в отношении частного детского сада «Монтессори». В этом учреждении работает воспитательница Назира Тейталиева. Мужчина повел в сад двухлетнюю дочь, и за два дня она стала психически больной, не может уснуть по ночам. По этому факту он обратился в правоохранительные органы, но прокуратура не позволяет расследовать дело. Воспитательница оказывается и других детей била, есть видео», — сказал Кундузбек Сулайманов.

Депутат призвал взять на контроль это дело соответствующие органы.