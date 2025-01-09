Скотокрад украл лошадь в Чалдыбаре и продал ее в Токмаке

Правоохранители задержали подозреваемого в скотокрадстве, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел Чуйской области.

15 декабря 2024 года в милицию обратился мужчина и попросил принять меры в отношении неизвестных, которые 14 декабря с фазенды в селе Чалдыбар украли жеребца стоимостью 70 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Скотокрадство» УК КР. Начата доследственная проверка.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний Э.У., которого водворили в ИВС. Следствием установлено, что украденный жеребец продан в тот же день на скотном рынке Токмака. Лошадь изъяли в качестве вещественного доказательства.

Следствие продолжается.