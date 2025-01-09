Школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Директора заставили уволиться

Директора столичной средней школы № 44 Флору Халилову заставили покинуть пост и написать заявление об уходе. Об этом 24.kg рассказала женщина, ребенок которой учится в этой школе.

Напомним, в соцсетях распространился ролик, на котором школьник дает пощечину ученикам, выстроив их в ряд. Автор ролика утверждает, что парень занимается школьным рэкетом. В УВД Ленинского района установили личности всех участников инцидента. Оказалось, А.Б., президент 9-го класса, решил провести профилактическую работу с учениками младших классов, которые курили сигареты.

В милиции добавили, что опрошенные школьники подтвердили слова девятиклассника и сказали, что никакого вымогательства денег не было. Родители отказались писать заявление на парня, заявив, что не имеют ни к кому претензий.

В 24.kg обратились родители, чьи дети учатся в этой школе. По их словам, директор Флора Халилова отлично выполняла свои обязательства и ладила как с коллективом, так и с детьми и их родителями.

«Несмотря на это, Флору Байрамовну заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Мы обратились в мэрию с просьбой аннулировать ее заявление. Инцидент, который попал на видео, произошел несколько месяцев назад. Во всей ситуации мы уже разобрались, и никто ни к кому претензий не имеет. Директор отлично справляется со своей работой, и увольнять ее нельзя», — заявила родительница.

Еще несколько родительниц заступились за директора школы. «Среди этих детей на видео есть и мой сын. Тот парень всего лишь проводил воспитательную беседу, чтобы они хорошо вели себя. Я не имею претензий к этому парню», — отметила она.

В пресс-службе столичного муниципалитета рассказали 24.kg, что директор школы № 44 Флора Халилова сама написала заявление об увольнении.