В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции

В социальных сетях распространилось видео, на котором школьник бьет учеников, выстроив их в ряд. В пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека рассказали подробности инцидента.

По ее данным, факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. В ее рамках в управлении внутренних дел вызваны представители администрации школы и родители всех несовершеннолетних, фигурирующих на видео.

Установлено, что несовершеннолетний А.Б., являясь президентом 9-го класса, решил провести профилактическую беседу с учениками 8-го класса, которых он застал за курением. Он дал каждому из них пощечину. Этот факт он подтвердил в присутствии законного представителя.

В присутствии законных представителей также опрошены ученики 8-го класса И., А. и А. Во время беседы они подтвердили факт.

Уточняется, что вымогательства денег не было. Родители учеников отказались подавать заявление в отношении ученика 9-го класса.

Со всеми участниками конфликта и их законными представителями провели профилактические беседы.

Дополнительно собранные материалы будут направлены в комиссию по делам детей. По результатам будут применены соответствующие меры. Также в отношении родителей несовершеннолетнего А.Б. будет применена мера ответственности, предусмотренная статьей 102 «Уклонение от родительских обязанностей» Кодекса о правонарушениях.