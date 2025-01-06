12:28
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Происшествия

В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции

В социальных сетях распространилось видео, на котором школьник бьет учеников, выстроив их в ряд. В пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека рассказали подробности инцидента.

По ее данным, факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. В ее рамках в управлении внутренних дел вызваны представители администрации школы и родители всех несовершеннолетних, фигурирующих на видео.

Установлено, что несовершеннолетний А.Б., являясь президентом 9-го класса, решил провести профилактическую беседу с учениками 8-го класса, которых он застал за курением. Он дал каждому из них пощечину. Этот факт он подтвердил в присутствии законного представителя.

В присутствии законных представителей также опрошены ученики 8-го класса И., А. и А. Во время беседы они подтвердили факт.

Уточняется, что вымогательства денег не было. Родители учеников отказались подавать заявление в отношении ученика 9-го класса.

Со всеми участниками конфликта и их законными представителями провели профилактические беседы.

Дополнительно собранные материалы будут направлены в комиссию по делам детей. По результатам будут применены соответствующие меры. Также в отношении родителей несовершеннолетнего А.Б. будет применена мера ответственности, предусмотренная статьей 102 «Уклонение от родительских обязанностей» Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316060/
просмотров: 846
Версия для печати
Материалы по теме
Как шестимесячный младенец из Великобритании за полгода заработал $108 тысяч?
В 2025 году начнут рождаться дети поколения Бета. Какими они будут
В бишкекской школе ученик ходил по карнизу третьего этажа. Комментарий педагога
«Кумтор» передал Дому ребенка 260 тысяч сомов на покупку оборудования и техники
Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия — депутат
Переход на 12-летку. Минобразования введет новый предмет «Кыргызстан жараны»
Делегат просит построить роддом в Араване, чтобы увеличить число населения
Право на образование: участники форума просят власти открыть госпитальные школы
В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека заложили капсулу под строительство школы
Взяла на работу «мертвые души». В Каинды задержали директора школы
Популярные новости
В&nbsp;Чункурчаке двое лыжников сорвались в&nbsp;ущелье, ведутся спасательные работы В Чункурчаке двое лыжников сорвались в ущелье, ведутся спасательные работы
Двое отдыхающих на&nbsp;&laquo;Чункурчаке&raquo; упали в&nbsp;овраг. МЧС сообщает подробности Двое отдыхающих на «Чункурчаке» упали в овраг. МЧС сообщает подробности
Массовая авария в&nbsp;Казахстане: столкнулись около 40&nbsp;автомобилей Массовая авария в Казахстане: столкнулись около 40 автомобилей
В&nbsp;Черногории мужчина открыл стрельбу после ссоры в&nbsp;баре. Погибли 12&nbsp;человек В Черногории мужчина открыл стрельбу после ссоры в баре. Погибли 12 человек
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
6 января, понедельник
12:24
В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовируса В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовирус...
12:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
11:42
Взрыв снаряда в селе Арка-2. Состояние пострадавших стабильное
11:37
Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) сменила логотип
11:26
В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции