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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Женщина обвинила в изнасиловании дочери своего мужа. Комментарий милиции

По заявлению женщины об изнасиловании ее 17-летней дочери родным отцом проходят все необходимые следственные мероприятия. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Ранее в интервью с блогером Алтынай Арстанбековой женщина заявила, что на протяжении многих лет подвергается насилию со стороны супруга. А 30 декабря 2024 года после последнего избиения мужем она выбежала на улицу в нижнем белье и зашла в дом спустя час, после приезда милиции. Во время ее отсутствия в доме находились пьяный супруг и ее 17-летняя дочь, страдающая синдромом ДЦП.

На следующий день женщина обнаружила на нижнем белье дочери выделения и отвезла в больницу, где врачи ей сказали, что ее изнасиловали и это было не в первый раз. Женщина обвинила мужа в данном преступлении.

В УВД Ленинского района рассказали, что 30 декабря по факту семейного насилия задержан С.Б., которого суд водворил на семь суток в приемник-распределитель. Кроме того, от К.Д. поступило заявление о том, что «возможно, ее супруг мог совершить действия сексуального характера в отношении своей больной дочери».

Этот факт также зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. Следствие назначило необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316249/
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