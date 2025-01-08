В Бишкеке женщина заявила, что ее дочь с ДЦП изнасиловал родной отец

В Бишкеке женщина заявила, что ее дочь, страдающую детским церебральным параличом, изнасиловал родной отец. Информацию опубликовала Алтынай Арстанбекова на своей страничке в сети Facebook.

Она взяла интервью у женщины, которая рассказала, что на протяжении многих лет ее избивает супруг. Кроме того, 30 декабря 2024 года он приехал в Бишкек из Таласа и после очередного скандала лег спать. Женщина проснулась ночью от того, что супруг начал ее избивать и выгонять из дома. Мужчина был пьян. Пострадавшая рассказала, что выбежала на улицу в нижнем белье, а в доме оставалась ее больная дочь. Женщина вызвала милицию, которая приехала спустя час.

По ее словам, когда она зашла домой с правоохранителями, супруг уже спал. Тогда их отвезли в милицию, а на следующий день она заметила на нижнем белье дочери следы. В больнице медики сказали ей, что девочку изнасиловали и не в первый раз.

Женщина добавила, что никогда до этого не обращалась в милицию, потому что супруг ее всегда запугивал связями, что его не посадят, а если она напишет заявление, то убьет ее. Сейчас пострадавшая просит помощи и защиты от супруга.