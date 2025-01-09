Темирлан Султанбеков просит разрешить ему участвовать в суде по своему делу

Лидер политической партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков обратился к властям и руководителям судебной системы КР из СИЗО-1. Он просит доставить его в суд для участия в процессе по его делу.

По словам политика, за два месяца следствия не провели ни одного следственного мероприятия с его участием.

«Из-за многочисленных нарушений моих прав я и мои защитники обращались в суды. Они проходят без моего участия, что я также расцениваю как нарушение моих конституционных прав. Я требую, чтобы меня возили на суды. Уже прошло пять судебных заседаний по моему вопросу без моего участия. Такого нет нигде в мире», — написал Темирлан Султанбеков.

Фото письмо Темирлана Султанбекова из СИЗО

Очередной процесс назначен на 9 января в Свердловском районном суде.