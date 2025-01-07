Незаконная выдача лицензий. Дуйшенбек Зилалиев отпущен под подписку о невыезде

Бывший председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев отпущен под подписку о невыезде. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя.

Арестованный вместе с ним экс-директор Госагентства геологии и недропользования при Минэнерго Мелис Сатыбеков остается под стражей. Первомайский районный суд Бишкека продлил ему срок ареста до 4 марта 2025 года.

Напомним, оба были задержаны сотрудниками спецслужб в сентябре 2024 года. Известно, что их подозревают в преступлениях коррупционной направленности, совершенных в 2017 году. Оба чиновника имели доступ к лицензиям на разработку месторождений полезных ископаемых и по версии следствия, за отдельное вознаграждение выдавали их.

Отметим, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называл политическим шоу и вину не признал. Тогда его приговорили к девяти годам лишения свободы. Но в июне 2021-го Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.