Дуйшенбек Зилалиев получил девять лет лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека закончился процесс по делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Он признан виновным и путем частичного сложения наказаний получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

Напомним, что в декабре 2018-го ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.