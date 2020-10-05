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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дуйшенбек Зилалиев получил девять лет лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека закончился процесс по делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Он признан виновным и путем частичного сложения наказаний получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

Напомним, что в декабре 2018-го ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167640/
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Дуйшенбек Зилалиев получил девять лет лишения свободы