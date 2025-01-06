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Происшествия

В Сокулуке задержали закладчика с крупной партией мефедрона

В Сокулукском районе задержали закладчика с крупной партией мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно оперативным данным, парень азиатской внешности 20-22 лет уже давно продает наркотики в Чуйской области и Бишкеке. Следственная служба ОВД Сокулукского района возбудила уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В результате следственно-оперативных мероприятий 4 января задержан гражданин Т.Т.Н., 2004 года рождения.

Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружена черная барсетка с термоусадками, в которых находились наркотики. Экспертиза установила, что изъятое является мефедроном. Если бы парню удалось все продать, общая стоимость наркотиков превысила бы 1 миллион сомов.

Задержанный водворен в ИВС. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к этому преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316083/
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