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Происшествия

Массовое ДТП в Казахстане: эвакуированы 71 человек, пострадали 95 автомобилей

На трассе «Астана — Щучинск» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждены 95 автомобилей. Эвакуированы 71 человек, включая 8 детей.
Ранее казахстанские СМИ писали об аварии с участием 40 авто. 

Как уточняет телеграм-канал zakonkz, авария случилась 3 января около 13:28 из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции в условиях плохой видимости, вызванной неблагоприятной погодой.

Для ликвидации последствий аварии привлечены 152 сотрудника экстренных служб и 68 единиц техники. Спасены 11 человек, из них 10 госпитализированы в местную больницу. Другие пострадавшие размещены в пунктах обогрева, где им предоставили горячее питание.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316005/
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