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Происшествия

Массовая авария в Казахстане: столкнулись около 40 автомобилей

На трассе в Акмолинской области Казахстана произошла массовая авария с участием около 40 автомобилей. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Инцидент произошел сегодня в 13.30 между селами Когам и Каратал в районе Биржансал. По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия — сильная метель и ограниченная видимость.

По информации полиции, сведений о жертвах и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники полиции и спасатели, которые проводят эвакуацию машин и обеспечивают безопасность движения.

Трасса Астана – Щучинск закрыта с 12.00 из-за сильной метели.

Как пишет издание, ранее экстренные службы предупреждали о возможном ухудшении погодных условий в регионе и рекомендовали водителям воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах.

Отметим, что из-за метели в Карагандинской области Казахстана на трассе под Темиртау ранее застряли около 800 автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315985/
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