В «Чункурчаке» двое лыжников сорвались в ущелье, ведутся спасательные работы

Сегодня, 3 января, в Единую диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о происшествии в зоне отдыха «Чункурчак» Аламединского района Чуйской области.
По предварительным данным МЧС, двое мужчин, катаясь на лыжах, сорвались в ущелье. Личности пострадавших пока не установлены.
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Для спасательной операции направлены пятеро сотрудников Аламединского районного управления МЧС на аварийно-спасательном автомобиле.
На данный момент информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
О ходе спасательной операции будет сообщено дополнительно, отметили в ведомстве.